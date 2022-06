Bernburger Bar bietet heiße Mojitos und spanisches Gebäck im Straßenverkauf

Bernburg/MZ - Johnny Fischer strahlt, als er über das kommende Weihnachten erzählt. Dabei geht es in erster Linie gar nicht um das Fest selbst. Seine Schwester erwartet Nachwuchs. Er selbst nimmt das zum Anlass, um auch den Barbetrieb im „El Sol Latino“ in Bernburg so gut wie möglich für alle Menschen besinnlich zu gestalten, denn die Zeichen stehen auf verschärfte Maßnahmen. Mindestens 2G, so sieht es die aktuelle Landesverordnung vor. Das wird konsequent umgesetzt. Zusätzlich hat Johnny Fischer noch einen „Plan B“: „Wir werden Glühwein, warme Mojitos und spanisches Gebäck aus dem Fenster heraus verkaufen. Das hat vergangenes Jahr zur Weihnachtszeit schon gut funktioniert.“

