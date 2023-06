Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Am ersten Septemberwochenende startet die neue Saison in der dritten Handball-Bundesliga. Seit Montag bereitet Coach Martin Ostermann die Mannschaft des SV Anhalt Bernburg auf das kommende Spieljahr vor. Zum Auftakt überzeugte sich der Trainer vom Fitnesszustand seiner Schützlinge. Dabei war der komplette Kader in der Bruno-Hinz-Halle vor Ort, auch die fünf Neuzugänge Tim Ehmke (Kreis), Jens Osterloh (Rechtsaußen), Julian Ohm (Tor), Christian Herz (linker Rückraum) und Abderrahmane Belhadi (mittlere Aufbauposition). Allerdings befindet sich der ehemalige Staßfurter Jens Osterloh nach einem Kreuzbandriss noch in der Rehabilitationsphase und teilt damit das Schicksal von Ivan Kolak und Marc Kwoczalla (ebenfalls nach Kreuzbandrissen im Aufbautraining), mit deren Einsatz Martin Ostermann frühestens Ende des Jahres rechnet.