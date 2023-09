Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - So locker wie in der vergangenen Saison sitzt seine Wurfhand noch nicht. Nico Richter, vergangene Saison eiskalt beim Abschluss, hat in den ersten drei Partien bereits fünf Siebenmeter verballert. Ungewohnt für den Linkshänder, liegt es vielleicht daran, dass der stolze Papa in dieser Saison weniger Schlaf bekommt? „Das lasse ich nicht als Ausrede gelten. Ich hatte schon mal solche Phasen, bemühe mich um Konstanz, mache mir aber deswegen keinen zusätzlichen Stress“, sagte der Flügelflitzer vor dem zweiten Heimauftritt am Samstag, 17 Uhr, gegen die zweite Mannschaft der Füchse Berlin.