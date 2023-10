Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Bernburg/MZ - Diese Szene sprach Bände. In der 85. Minute pelzte Usman Taiwo vor lauter Frust unbedrängt an der Seitenlinie stehend das Spielgerät an den Zuschauerzaun. An diesem gebrauchten Abend klappte bei den Kickern des Sportclubs Bernburg nichts – außer die Kabinentür. Nach 90 Minuten stand eine hochverdiente 0:3 (0:2)-Niederlage beim BSV Ammendorf auf der Anzeigetafel im Stadion der Waggonbauer. Die Erfolgsserie mit vier Spielen ohne Niederlage ist damit in Halles Süden abrupt gerissen.