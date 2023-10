Usman Taiwo (vorn) und Nils Fahland trafen zuletzt gegen Preussen. Am Freitag sind sie in Ammendorf gefordert.

Bernburg/MZ - Die dunklen Wolken, die noch Mitte September über der Sparkassen-Arena schwebten, haben sich in Wohlgefallen aufgelöst. Heimlich, still und leise haben sich die Kicker des SC Bernburg aus dem Tabellenkeller der Verbandsliga geschlichen. Nach einem mageren Zähler aus den ersten sechs Begegnungen und dem Absturz auf den drittletzten Platz sind die Saalestädter seit vier Partien ungeschlagen, schafften mit drei Siegen und einem Remis den Anschluss ans Mittelfeld. Diesen Aufwärtstrend wollen die Mannen um Kapitän Christian Chidera am heutigen Freitag, 19 Uhr, im Gastspiel beim BSV Ammendorf bestätigen und die zweite englische Woche in Folge mit dem ersten Auswärtssieg krönen.