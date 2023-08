Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Der Auftakt in der Landesklasse-Staffel 4 und der erste Spieltag bescheren den Fußballfans aus dem Altkreis Bernburg gleich zwei Knüller. Die Saison wird am heutigen Freitag, 18.30 Uhr, mit dem Derby zwischen Aufsteiger SV Einheit Bernburg und Kreispokalsieger SV Plötzkau 1921 eröffnet. Am Sonntag, 14 Uhr, wird die Runde mit einem zweiten Hit abgeschlossen. In der Exte-Arena stehen sich zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen Meister 1. FSV Nienburg und Pokalfinalist SV 08 Baalberge gegenüber.