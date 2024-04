In elf Lokalen ist am Wochenende das Kneipenfest gefeiert worden. Hunderte Nachtschwärmer genossen Livemusik und Partyhits in der ganzen Innenstadt und sogar bis nach Waldau.

Bernburg/MZ. - Die Partywimpel waren aufgehängt, die Getränke kalt gestellt. Und so konnte das achte Kneipenfest am Samstagabend in Bernburg pünktlich starten. Die Besucher im Metropol bekamen von der „Silverlakeband“ aus Gräfenhainichen von der ersten Sekunde an beste Rockmusik etwa von „Status Quo“ auf die Ohren, während die Mitarbeiter an der Theke sich auf den Ansturm der Besucher vorbereiteten. Gastwirtin Marie Angermann hatte dafür nicht nur Waldmeister-Bier-Bowle „angesetzt“, sondern auch Bowle mit Sommerfrüchten oder Blaubeeren.