In der Sparkassen-Arena steigt an diesem Freitag das Endspiel um den Salzlandpokal. Wie die Trainer mit ihren Teams die Aufgabe angehen wollen.

Bernburg/MZ - 19 Jahre ist es her, da stand der SV Plötzkau 1921 in einem Finale. Damals noch im Kreispokal Bernburg. Doch der Schackstedter SV war eine Nummer zu groß. Gleichwohl ist Schackstedt das verbindende Element, wenn Plötzkau und der SV 08 Baalberge an diesem Freitag, 18.15 Uhr, in der Bernburger Sparkassen-Arena im 15. Endspiel um den Salzlandpokal aufeinandertreffen. Denn 2004 kickte Baalberges Trainer Alexander Rebel für Schackstedt, 2005 auch. Er stand gemeinsam mit Christian Bilkenroth auf dem Platz, heute der Trainer des SV Plötzkau 1921.