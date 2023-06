Plötzkau jubelt: In der Masse geht der Pokal, den Sebastian Horner in der Hand hält, fast unter.

Bernburg/MZ - Der SV Plötzkau hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte den Salzlandpokal gewonnen. Im Duell der Altkreisrivalen behielten die Schützlinge von Trainer Christian Bilkenroth am Freitagabend in der Bernburger Sparkassen-Arena gegen den SV 08 Baalberge mit 4:1 (2:1) die Oberhand und qualifizierten sich damit für die erste Runde des Landespokals im Fußball. Die Tore für den Pokalgewinner erzielten Jan Adam Grisgraber (2.), Hannes Gruschetzki (24.), Steven Trägner (53.) und Paul Hoppe in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Für die Baalberger, die zum zweiten Mal in Folge das Endspiel verloren, hatte Dominik Dolejsi (40.) zum zwischenzeitlichen 1:2 getroffen.