In der Verbandsliga geht der SC mit 15 Neuzugängen auf Punktejagd. Welche Ziele anvisiert werden.

Bernburg: Was der neue Trainer vorhat

Alexandros Dimespyra (am Ball) und Daniel Stridde (links) trafen doppelt. Dazwischen Nils Erik Fahland.

Bernburg/MZ - Die Ergebnisse sprechen, klammert man das 3:3 gegen Brachstedt mal aus, für sich. Am Freitagabend gab es ein 6:0 im abschließenden Test gegen Schönebeck. Dennoch sagt Torsten Lange: „Wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht da, wo wir hin wollen.“ Wo der SC Bernburg hin will, macht der Trainer des Verbandsligisten deutlich: „Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern und dann können wir neue Ziele formulieren.“ Etwas anderes könne und dürfe man nicht erwarten.