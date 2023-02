Bernburg/MZ - Die dritte Handball-Liga wurde in der Saison 2010/11 eingeführt. Sechs Vereine sind in dieser Spielklasse seit der Gründung immer noch dabei. Zwei von ihnen stehen sich am Sonntag, 16 Uhr, in der Bruno-Hinz-Halle gegenüber. Im Duell der „Drittliga-Dinos“ erwartet der SV Anhalt Bernburg den Oranienburger HC.