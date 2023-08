Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Wenigstens nicht verloren. So lautete das Fazit des Großteils der 170 Fans, die am Freitag zum Verbandsligaauftakt den Weg in die Sparkassen-Arena gefunden hatten. Nach einer sehr abwechslungsreichen Partie trennten sich der Sportclub Bernburg und der Vorjahresfünfte 1. FC Eintracht Bitterfeld-Wolfen 1:1 (0:1) unentschieden. Ein Punkt, mit dem die Hausherren sehr gut leben können. Schließlich mussten sie in der Schlussphase mit einem Mann weniger auskommen. Der in der zweiten Halbzeit nicht immer souverän wirkende Magdeburger Referee Daniel Feist hatte Bernburgs Mittelfeldmann Till Raeck nach seinem zweiten Foul in der 81. Minute mit der Ampelkarte vom Feld geschickt.