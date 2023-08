In der Verbandsliga stand am Freitagabend unter anderem das Spiel zwischen Bernburg und Dessau auf dem Programm. Wie das Ganze ausgegangen ist.

Bernburg/MZ - Ganze sieben Minuten dauerte am Freitagabend das Verbandsligaspiel zwischen dem SC Bernburg und Dessau 05 in der Sparkassen-Arena. Wegen des heraufgezogenen Gewitters und heftigen Regens unterbrach Schiedsrichter Nils Pilz die Partie für eine halbe Stunde. Dann wurde ein zweiter Versuch gestartet. Diesmal auf dem Kunstrasenplatz, weil der über eine Fluchtlichtanlage verfügt. Als aber die nächsten Blitze am Abendhimmel aufzuckten, beendete Pilz die Partie aus Sicherheitsgründen endgültig. Wann das Spiel nachgeholt wird, ist offen.