In der Verbandsliga hat der SC zum siebten Mal Anlauf auf den ersten Saisonsieg genommen. Wie es gegen Ottersleben gelaufen ist.

Bernburg/MZ - Man hörte sie fast plumpsen, die Felsbrocken der Erleichterung. Denn beim Sportclub Bernburg ist im siebenten Anlauf der Knoten geplatzt. Die Saalestädter haben beim 3:0 (1:0)-Erfolg gegen Aufsteiger VfB Ottersleben den ersten Dreier in dieser Verbandsliga-Saison eingefahren. „Uns ist der erhoffte Befreiungsschlag gelungen. Schließlich wollten wir nicht ewig da unten gefangen bleiben. Durch dieses Spiel haben wir Selbstvertrauen getankt“, meinte Daniel Stridde, dem mit seinem ersten Saisontor das so wichtige und frühe 1:0 (9.) gelungen ist. „Alex hat den Treffer super vorbereitet“, bedankte sich der Schütze, der nach einem Lupfer über den Gegenspieler den Ball flach mit links in die kurze Ecke schoss, beim Passgeber Dimespyra.