Bernburg: Warum hinter Simic ein Fragezeichen steht

„Stand jetzt können wir das Spiel vor Zuschauern durchführen“, sagt Marco Mansfeld vom Förderkreis Anhalt Bernburg. Das sich daran bis zum Samstag noch etwas ändert, scheint eher unwahrscheinlich. Fakt ist aber eins: Der Drittligist setzt in der heimischen Bruno-Hinz-Halle weiter auf 2G-Plus. Wer also ab 17 Uhr sein Team gegen den HC Burgenland anfeuern möchte, muss neben dem Nachweis über eine vollständige Impfung gegen das Corona-Virus oder eine Genesung am Samstag noch ein aktuelles negatives Testergebnis beibringen. „Den Test kann man hier bei uns vor Ort machen lassen“, so Mansfeld. Es empfehle sich aber, lieber etwas früher zu kommen und das auf der Internetseite zu findende Formular ausgefüllt dabei zu haben.