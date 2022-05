Bernburg: Warum es zweimal richtig kracht

Bernburg/MZ - Zweimal hat es so richtig gekracht am Freitagabend in Bernburg. Zur Halbzeit in der Kabine des SCB ob der desolaten Vorpausenvorstellung im Spiel der Abstiegsrunde. Und nach dem Abpfiff, allerdings draußen über den Platz der Sparkassen-Arena, als sich ein heftiger Gewitterregen entlud. In der Kabine lachte da schon (fast) wieder die Sonne. „Et hät noch emmer joot jejange“, sagt der Kölner nach so einem Abend. Letztlich lässt sich das 5:2 des Verbandsligisten SC Bernburg über Schlusslicht Grün-Weiß Piesteritz mit diesem geflügelten Spruch vielleicht am besten beschreiben. Es war ein Pflichtsieg vor 65 Zuschauern, mehr nicht. Wie wichtig er ist, beweist ein Blick auf die anderen Ergebnisse. Farnstädt, Dölau und Kelbra haben dreifach gepunktet, Arnstedt ein Remis gegen Thalheim geholt.

