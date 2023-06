Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Der SV Plötzkau hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte den Salzlandpokal im Fußball gewonnen. Im Duell der Altkreisrivalen behielten die Schützlinge von Trainer Christian Bilkenroth am Freitagabend un der Bernburger Sparkassen-Arena gegen den SV 08 Baalberge mit 4:1 (2:1) die Oberhand. Nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Steffen Grafe feierten die Anhänger des SVP ausgelassen diesen Triumph, doch die Plötzkauer Spieler rannten zunächst nicht geschlossen in ihre Fankurve, sondern zur gegenüberliegenden Seite des Stadions. Dort hatte Denny Künstner-Lehmann diesen Finalabend verfolgt.