Starter von der Saale haben bei der Landesmeisterschaft abgeräumt, auch wenn nicht alle Wünsche in Erfüllung gegangen sind.

Jonas Hayer (von links), Ole Schindler, Tristan Heine, Finn Luca Fürtig und Tim Bollmann haben im Doppelvierer mit Steuermann in der Altersklasse 10/11 den Landesmeistertitel gewonnen.

Zschornewitz/Bernburg/MZ - Auf neun Titel hatte Maik Wartmann im Vorfeld der Landesmeisterschaften in Zschornewitz spekuliert. Nach Ablauf der spannenden Wettfahrten auf der „Gurke“ sind die kühnsten Erwartungen des Trainers übertroffen worden. Die Athleten des Bernburger Ruderclubs legten insgesamt 15 Mal am Siegersteg an, gewannen außerdem

noch sieben Silber- und fünf Bronzemedaillen. In der Vereinswertung landeten die Saalestädter im Gesamtklassement auf dem dritten, bei den Kindern und Jugendlichen sogar auf dem zweiten Rang.