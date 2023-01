Bernburg: Warum die Bilanz bescheiden ausfällt

Drittligist Anhalt Bernburg will mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Aber genau der droht nach einem kurzen Zwischenhoch.

Bernburg/MZ - In der vergangenen Saison haben die Handballer des SV Anhalt Bernburg erst am vorletzten Spieltag das rettende Ufer erreicht und den Klassenerhalt perfekt gemacht. Ein nochmaliger Tanz auf dem Drahtseil sollte vermieden werden. Doch vor dem ersten Spiel des Jahres 2023 am Samstag, 18 Uhr, beim GSV Eintracht Baunatal schaut Trainer Martin Ostermann mit gemischten Gefühlen auf das vergangene halbe Jahr. Seine Schützlinge haben aus den bisherigen 15 Spielen erst elf Punkte eingefahren, liegen auf dem neunten Platz. Der würde zum Klassenerhalt reichen, aber das erhoffte komfortable Polster auf die Abstiegszone ist nicht vorhanden.