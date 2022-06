Bernburg: Warum der SCB Schützenhilfe braucht

Bernburg/MZ - „Ich laufe nicht weg vor Schwierigkeiten“, sagt Lucian Mihu. Und in Schwierigkeiten steckt der SC Bernburg ganz tief drin. Denn nach dem 1:2 am Samstag gegen Fortuna Magdeburg haben es die Fußballer nicht mehr selbst in der Hand, den Klassenerhalt in der Verbandsliga zu sichern. Was jetzt noch hilft. „Wir müssen in Thalheim gewinnen und Dölau muss in Gardelegen verlieren“, so Mihu.

