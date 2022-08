Bernburg: Warum der SC weiter auf ersten Saisonsieg warten muss

Eigentlich sah Verbandsligist Bernburg am Dienstag schon wie der Sieger gegen Thalheim aus. Doch in der Schlussphase fehlte die Ordnung.

Bernburg/MZ - Lange sah es am Dienstag nach einem Sieg für Verbandsligist SC Bernburg aus. Usman Taiwo hatte die Saalestädter gegen Rot-Weiß Thalheim schon nach sieben Minuten in Führung gebracht. Am Ende reichte es nur zu einem 3:3, obwohl Bernburg in der Schlussphase 3:1 vorn lag. Doch zwei späte Treffer, davon einer in der Nachspielzeit, machten alle Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg zunichte.