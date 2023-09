In der Verbandsliga waren die Saalestädter in Sangerhausen gefordert. Wie es im Friesenstadion gelaufen ist.

Sangerhausen/MZ - Die Frage muss erlaubt sein. Gegen wen will der Sportclub Bernburg in dieser Saison eigentlich überhaupt noch gewinnen? Nach dem Ausscheiden aus dem Landespokal beim punktlosen Landesliga-Schlusslicht Blau-Weiß Farnstädt konnten die Schützlinge von Trainer Torsten Lange auch im Verbandsliga-Kellerduell den freien Fall nicht stoppen. Bei den bis dato ebenfalls sieglosen Kickern des VfB Sangerhausen kassierten die Saalestädter eine bittere 1:2 (1:0)-Niederlage und stecken ganz tief im Abstiegssumpf. Die bittere Bilanz nach sechs Punktspielen: ein Unentschieden, fünf Niederlagen und der drittletzte Tabellenplatz. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt jedoch immerhin schon vier Punkte. So schnell wird der Sportclub die Abstiegszone nicht verlassen können.