Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Die Verbandsliga beginnt mit einer englischen Woche. Und die hat es für den Sportclub Bernburg in sich. Nach dem 1:1 gegen den Vorjahresfünften 1. FC Eintracht Bitterfeld-Wolfen stehen für die Bernburger gleich zwei Fahrten in Folge in den Harz auf dem Programm. Am Mittwoch, 18.30 Uhr, gastieren die Saalestädter beim Oberliga-Absteiger SV Westerhausen. Das dritte Spiel binnen acht Tagen bestreiten die Mannen um Kapitän Christian Chidera dann am Samstag, 14 Uhr, bei Aufsteiger Grün-Weiß Ilsenburg.