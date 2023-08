In der Verbandsliga ist der SC bereits am Freitag gegen Dessau 05 gefordert. Wer jetzt auf dem Platz dirigiert.

Christian Chidera ist als Bernburgs Kapitän immer da, wo was los ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Vor seinem Wechsel zum Sportclub Bernburg im Sommer 2022 hat er drei Jahre lang für den SV Dessau 05 gespielt. Am Freitag sieht er seine alten Teamkollegen nun zum dritten Mal als Kontrahent wieder. Erstmals jedoch in der Rolle des Kapitäns. „Es war für mich schon etwas überraschend, dass die Wahl auf mich gefallen ist. Das hatte ich nicht erwartet und war auch nicht mein Plan. Aber wenn die Jungs es wollen, dass ich die Kapitänsbinde trage, kann ich das auch nicht ablehnen“, erklärte Christian Chidera vor dem Duell zwischen dem Sportclub und den 05ern, das am Freitag bereits 45 Minuten eher als geplant um 18.15 Uhr angepfiffen wird.