In der 3. Liga ist der SV Anhalt in Northeim gefordert. Wie der Trainer Gegner und Chancen beurteilt.

Bernburg: Warum das Spiel am Sonntag wegweisend ist

Bernburg/MZ - Die Saison in der dritten Handball-Liga Ost biegt auf die Zielgerade ein. Für die Mehrzahl der Vereine stehen noch fünf Begegnungen auf dem Programm. Während Schlusslicht HV Grün-Weiß Werder so gut wie abgestiegen ist, müssen neben dem SV Anhalt Bernburg noch weitere sechs Mannschaften um den Klassenerhalt zittern, die sich in acht Vergleichen direkt gegenüberstehen.