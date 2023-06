Bernburg/Staßfurt/MZ - Die Reserve des Sportclubs Bernburg hat ihre perfekte Saison in Staßfurt gekrönt. Nach dem Aufstieg in die Kreisliga holten sich die Saalestädter auch den Kreisklassenpokal und feierten sich nach dem Abpfiff lautstark. „Doublesieger, Doublesieger“, tönte es aus dem Jubelkreis nach dem hart erkämpften 2:0 (0:0)-Erfolg gegen die zweite Mannschaft des SC Seeland, die eine Klasse tiefer spielt. Doch der Auftritt des Favoriten, der so manche Schrecksekunde zu überstehen hatte,

wirkte im Gegensatz zur Schiedsrichterleistung alles andere als souverän. Referee Helmut Lampe bot bei seinem letzten Spiel nach 54 Jahren an der Pfeife noch einmal eine überzeugende Vorstellung.