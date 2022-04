Bernburg: Warum Anhalt in Hildesheim den Kürzeren zieht

Am Sonntag mussten die Drittligaspieler von der Saale auswärts ran und konnten ihren Gegner nur phasenweise in Gefahr bringen.

Nico Richter mit elf Treffern Bernburgs erfolgreichster Werfer. Aber das reichte am Ende nicht.

Hildesheim/MZ - Was war das für ein Blitzstart am Sonntagabend. Nach nicht einmal elf Minuten führte Eintracht Hildesheim im Spiel der 3. Liga Handball gegen Anhalt Bernburg mit 7:1. Am Ende der Partie vor 500 Zuschauern siegte der Aufstiegsaspirant 35:26.