Der Drittligist aus der Saalestadt hat an diesem Wochenende frei. Was Spieler und Trainer mit der Zeit anfangen.

Bernburg: Warum Anhalt eins von sieben Teams in Not ist

Bernburg/MZ - Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Die Handballer des SV Anhalt Bernburg können an diesem Wochenende noch einmal Luft holen, bevor die Saison auf die Zielgerade einbiegt und die entscheidenden Partien im Kampf um den Klassenerhalt steigen. „Die Pause kommt uns sehr gelegen. Mit Niklas Friedrich, Nico Richter, Nikolay Petrov und Felix Krömke hatten vor und nach dem Spiel gegen Oranienburg gleich vier Spieler mit Grippesymptomen zu kämpfen und haben am Dienstag mit dem Training ausgesetzt. Sie haben jetzt mehr Zeit zur Regeneration“, schilderte Martin Ostermann die personelle Situation in dieser Woche.