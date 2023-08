Am kommenden Wochennde kann man Bahnen ziehen für einen guten Zweck und für Freitickets.

Thomas Gruschka (rechts) und Peter Dähne von der BFG freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer an „Bernburg schwimmt“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Bahnen ziehen für einen guten Zweck: Das ist möglich am Sonntag, 20. August, in Bernburgs Erlebnisbad „Saaleperle“. Zum ersten Mal wird zu „Bernburg schwimmt für einen guten Zweck“ eingeladen. Es soll laut Thomas Gruschka, Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH, noch einmal zum Ende der Freibadsaison ein Höhepunkt in der Neubornaer Badeeinrichtung werden.