Verbandsligist SC startet diesen Freitag in die Saison. Wer in den Plänen des Trainers eine tragende Rolle spielt.

Philipp Giemsa (rechts) ist nach Jahren in Magdeburg an die Saale zurückgekehrt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Er ist noch keine 20, hat aber Torsten Lange in der Vorbereitung bereits überzeugt. Die Rede ist von Philipp Giemsa, der in den taktischen Überlegungen des Coachs des Verbandsligisten eine tragende Rolle spielt und für die Startelf zur Saison-Heimpremiere an diesem Freitag, Anstoß bereits 18.45 Uhr, in der Sparkassen-Arena gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen gesetzt gewesen wäre. Doch wegen einer beim 6:0-Erfolg bei der Generalprobe gegen Union Schönebeck erlittenen Blessur steht hinter dem Einsatz des talentierten Neuzugangs noch ein dickes Fragezeichen.