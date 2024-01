Aus dem Maßregelvollzug in Bernburg ist am Samstag ein Patient geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach dem Mann.

21-Jähriger aus Maßregelvollzug in Bernburg geflüchtet

Bernburg/MZ/KT. - Ein im Maßregelvollzug Bernburg untergebrachter Mann ist am Samstag aus der Einrichtung geflüchtet. Wie die Salus Altmark Holding gGmbH erst am Dienstag mitteilte, hatte der Patient am Nachmittag um 15.15 Uhr eine begleitete Gruppenausführung zur Flucht missbraucht.

Der 21-Jährige war im Rahmen seiner Vollzugslockerung mit einer Pflegekraft sowie zwei Mitpatienten auf dem Saaleradweg unterhalb der Johann-Rittmeister-Straße unterwegs. Unter dem Vorwand, sich von einem menschlichen Bedürfnis erleichtern zu müssen, entfernte sich der Mann von der Gruppe in ein Gebüsch.

Dort war er kurze Zeit später nicht mehr auffindbar. Die Polizei wurde umgehend informiert und leitete die notwendigen Maßnahmen ein. Die Fahndung läuft. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen drogen- und alkoholabhängigen Straftäter, der u.a. wegen schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt wurde. Er ist seit Februar 2023 im Maßregelvollzug untergebracht.