Laut einer von Citymanager Roger Warthemann initiierten Umfrage sind Stadtbild und Sicherheitsgefühl der Bürger beeinträchtigt. Wieviele und welche Straftaten die Polizei am einzigen „gefährlichen Ort“ in Bernburg registriert hat.

Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen wie hier am Karlsplatz ist per se nicht verboten.

Bernburg/MZ - Tagsüber versammeln sich Menschen, die am Rand der Karlsplatz-Grünanlage ungeniert Alkohol konsumieren. In den Abendstunden sind es Gruppen junger Leute, die bei Passanten das Sicherheitsgefühl gefährden. „Es vergeht im Prinzip kaum ein Tag, an welchem ich nicht auf die abendliche und nächtliche Situation am Karlsplatz und der Lindenstraße angesprochen werde“, sagt Bernburgs Citymanager Roger Warthemann.