In der Verbandsliga ist der Club am Freitagabend gegen einen der zwei Aufsteiger gefordert. Wie der Trainer die Chancen auf en ersten Saisonsieg sieht.

Aschersleben/MZ - Beim Sportclub Bernburg scheint die Zeit für ein Jahr stehengeblieben zu sein. Das „Theaterstück“ ist das Gleiche, allerdings mit einer anderen Besetzung in den Hauptrollen. Wie vor einem Jahr hat die Mannschaft in der Sommerpause ein völlig neues Gesicht erhalten. Damals durfte Coach Lucian Mihu das neue Team, das für zwei Wochen in die Landesliga abgestiegen war, aber dann doch in der Verbandsliga bleiben durfte, formen. Diesmal stehen Torsten Lange und Patrick Stockmann vor der schwierigen Aufgabe, den erneuten tiefgreifenden personellen Umbruch zu meistern. Das neue Trainergespann muss immerhin 15 Neuzugänge zu integrieren.