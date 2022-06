Berlinerin kehrt nach Bernburg in die Stadt in ihrer Kindheit zurück

Zurück in der Stadt ihrer Kindheit: Caroline Bungeroth stellt am Samstag, 2. April, im Bernburger Theater ihr neues Programm vor.

Bernburg/MZ - Caroline Bungeroth ist auf Heimatbesuch. Die 42-Jährige, die in Berlin lebt, gastiert mit ihrem neuen Programm „Bittersüße Beichte, erfrischend tiefsinnig“ am Samstag, 2. April, ab 19.30 Uhr im Theater von Bernburg. Und die Saalestadt wird darin eine nicht unbedeutende Rolle spielen: „Der erste Teil des Programms handelt in weiten Teilen über die 80er Jahre, wie ich sie in Bernburg als Kind erlebt habe“, erzählt die vielseitige Musikerin, die als Sängerin, an Klavier, Ukulele, Blockflöte, Keyboard und Percussion zu erleben sein wird.