Bernburg/MZ - Bislang 36 Stolpersteine erinnern in Bernburg an das jüdische Leben, das noch bis zum Jahr 1942 in der Stadt existierte, ehe es vom Holocaust ausgelöscht wurde. Seit 2017 ließ der Arbeitskreis für jüdische Geschichte in Bernburg die mit Namen gravierten Messingsteine in Fußwegen vor Häusern verlegen, in denen einst Juden gelebt hatten. „In nächster Zeit sollen weitere 27 Erinnerungssteine folgen“, sagt Arbeitskreis-Vorsitzende Kerstin Schmidt. Weil alle bisherigen Spenden aufgebraucht seien, soll zu deren Finanzierung ein Benefizkonzert beitragen, das am Freitag, 14. April, ab 18 Uhr in der Martinskirche veranstaltet wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.