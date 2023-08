Bekenntnis zu Schulneubau in Baalberge

So könnte sich der zweigeschossige Schulneubau in Baalberges "neue Mitte" mit Hort, Kita und Turnhalle einfügen.

Bernburg/MZ - Die Mitglieder des Haupt- und des Finanzausschusses haben bei ihrer gemeinsamen Sitzung am Donnerstagabend dem Bernburger Stadtrat einstimmig empfohlen, sich zu einem Neubau für die Grundschule in Baalberge zu bekennen. Gefasst werden soll dieser Grundsatzbeschluss während der öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 31. August, ab 17 Uhr im Ratssaal.