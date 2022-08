Beim Verein Rückenwind in Bernburg wird ein Generationswechsel vollzogen

Bernburg/MZ - Der Verein Rückenwind Bernburg hat ein Jahr vor seinem 30-jährigen Bestehen einen Generationenwechsel in der Geschäftsführung eingeleitet. Hans Strecker, Gründungsvater und Gesicht des Vereins, hat die Geschicke an seine junge Nachfolgerin Katja Anklam übergeben. Exakt 19 Jahre lang führte er Rückenwind als Geschäftsführer und war zuvor mit kurzer Unterbrechung ehrenamtlicher Vorsitzender, ehe er zum 1. April in Rente ging. Für den 66-Jährigen ist es ein Abschied auf Raten. „Ich arbeite noch ein paar Stunden in der Woche und versuche, bei all den Dingen, die nicht verschriftlicht wurden, mit meinem Erinnerungsvermögen zu helfen“, sagt er schmunzelnd.

