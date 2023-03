Beim Tanzen in Nienburg haben sich Irmgard und Gerhard Schmidt verliebt - Wie das Paar seinen 70. Jahrestag feiert

Gnadenhochzeit in Bernburg

Im Album zur Goldenen Hochzeit ist das Foto, dass das Paar an ihrem Ehrentag von 70 Jahren zeigt.

Bernburg/MZ - „Unser Hochzeitsfoto ist an einem Gartenzaun entstanden“, erinnert sich Gerhard Schmidt an den Tag, an dem er vor 70 Jahren seine Ehefrau Irmgard geheiratet hat. Gnadenhochzeit wird dieses seltene Jubiläum genannt, aber den Begriff mögen die Eheleute nicht. Für sie ist es ihr Hochzeitstag, nur eben das 70. Jubiläum.