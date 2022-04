Bei Bombenangriff auf Bernburg Granatsplitter aufgehoben

Bernburg/MZ - -Wenn Erika Schmidt aus Bernburg die Nachrichten über den verheerenden Krieg in der Ukraine in der Zeitung liest, kommen sie wieder, die Erinnerungen an eines der schlimmsten Kapitel ihres Lebens. Die 84-Jährige ist damals gerade einmal acht Jahre gewesen, als der große Bombenangriff auf Bernburg am 11. April 1945 losging und damit kurze Zeit später das Ende des Zweiten Weltkrieges einläutete.