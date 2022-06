Beging Mann aus Bernburg Diebstahl, Betrug oder Hehlerei?

Prozess gegen einen 37-Jährigen wird am 31. März fortgesetzt.

Ein 37-jähriger Bernburger muss sich am Amtsgericht Bernburg verantworten.

Bernburg/MZ - Die Sachlage ist kompliziert. Das Gericht wird es nicht einfach haben, die von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe gegen den Angeklagten hieb- und stichfest nachzuweisen. Dem 37-jährigen Bernburger werden Betrug, Diebstahl oder Hehlerei zur Last gelegt. Er soll am 8. März 2021 mittels eines Personalausweises einer anderen Person und deren Geldkarte einen Handyvertrag inklusive den Kauf eines hochwertigen iPhones in Höhe von 949 Euro abgeschlossen haben. Außerdem hat er sich wegen des Diebstahls oder den Kauf eines gestohlenen Fahrrades im Wert von 400 Euro zu verantworten. Das Zweirad wurde bereits im Zeitraum zwischen dem 6. und 7. September 2019 gestohlen. „Ich habe weder einen Handyvertrag mit gefälschten Dokumenten abgeschlossen, noch ein Fahrrad gestohlen“, bestreitet der Angeklagte die Straftaten.