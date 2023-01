Begeisterte Zuschauer im Capitol Kino Bernburg

„Avatar 2 − The Way of Water“ zieht so viele Besucher ins Kino wie lange nicht.

Bernburg/MZ - „Wir kennen schon den ersten Teil und waren damals begeistert. Deshalb wollen wir uns heute die Fortsetzung anschauen“, sagt Claudia Richter. Die Bernburgerin steht mit ihrem Mann Daniel am Donnerstag vor dem Bernburger Capitol-Kino, um sich in der 15 Uhr-Vorstellung den Film „Avatar − The Way of Water“ anzuschauen. „Wir wollen heute Abend noch zu einer Geburtstagsfeier. Deshalb nutzen wir die Nachmittagsvorstellung“, sagt sie.