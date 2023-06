Grün-Weiß spielt künftig in der Salzlandliga. Wie das gelungen ist und was noch verbessert werden muss.

Beesenlaublingen/MZ - „Dieser Aufstieg ist das Ergebnis eines sechs Jahre währenden Prozesses“, sagt Oliver Brücker. Der 51-Jährige ist Trainer der Fußballer der SG Grün-Weiß Beesenlaublingen. Und so etwas wie ein Urgestein. Wenngleich man mit solch einem Begriff vorsichtig umgehen soll. „Ich habe hier mehr als 30 Jahre Fußball gespielt“, so der gebürtige Bernburger, der seit seinem dritten Lebensjahr in Beesedau wohnt. Nur als Nachwuchskicker musste er sich einen anderen Verein suchen, weil es in seinen Altersklassen bei Grün-Weiß keine Mannschaften gab. Mittlerweile kicken drei Nachwuchsteams bei der Sportgemeinschaft. Aber, bis von dort etwas nachwächst für die Männer, dauert es noch Jahre.