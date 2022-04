Bedrohte Arten im Bernburger Tiergarten bekommen Nachwuchs

Warum sich der Leiter des Zoos freut und was zu Ostern geplant ist.

Bernburg/MZ - Beim Blick durch die Glasscheibe muss ganz genau hingeschaut werden. Im Aquarium zwischen zwei Felsen schwimmt eine kleine Gruppe Fische, die aussieht wie ein dutzend winziger Nadeln. Sie glänzen im Lichtschein silbern. Es sind die erst vor wenigen Tagen geschlüpften Jungtiere des Roten Turkana-Buntbarsches. Neben ihm sind auch alle weiteren Fischarten im Afrikahaus des Tiergartens Bernburg vom Aussterben bedroht, weiß dessen Leiter Andreas Filz. „Das liegt hauptsächlich daran, dass den Flüssen und Seen in ihrer Heimat Madagaskar das Wasser für Bewässerungsprojekte entnommen wird. So wird ihnen der Lebensraum genommen und sie sterben aus“, sagt er.