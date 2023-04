Die Neugatterslebenerin Beate Pflug hat 47 Jahre lang den Bus zur Arbeit genommen. Was der Grund dafür ist und wie sie ihren Ruhestand gestalten will.

Neugattersleben/MZ - 5.19 Uhr steigt Beate Pflug aus Neugattersleben am Freitagmorgen in den Bus der Linie 117 Richtung Bernburg, um ins Ameos Klinikum zur Arbeit zu kommen. Es wird das letzte Mal nach 47 Dienstjahren sein. Und immer war der Bus das Verkehrsmittel, um sicher am Arbeitsplatz anzukommen.