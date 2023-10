Der geplante Fünfgeschosser mit 53 seniorengerechten Wohnungen in Bernburg wird vorerst nicht fertig gebaut. Wie es nun stattdessen weiter geht.

Baustelle für Fünfgeschosser an Zepziger Straße wird abgeriegelt

Baustopp in Bernburg

Ein Blick aus der Vogelperspektive auf den gestoppten Neubau an der Zepziger Straße in Bernburg.

Bernburg/MZ - Erst verschwand im August überraschend der riesige gelbe Schwerlastkran. Nun wurden Spanplatten vor die Löcher gehämmert, in denen eigentlich Fenster eingesetzt werden sollten. Die Großbaustelle an der Zepziger Straße in Bernburg ist jetzt abgeriegelt und auf unbestimmte Zeit stillgelegt. Ursprünglich sollte auf der Fläche des einstigen Seniorenheims „Rosenblick“ ein Fünfgeschosser entstehen, der im kommenden Jahr fertiggestellt werden sollte. Doch überraschend ist im Sommer ein Baustopp verhängt worden.