Für geschätzte 13,5 Millionen Euro wird derzeit der Sanierungsstau im 123 Jahre alten Einzeldenkmal aufgelöst. Welche Highlights nach Wiedereröffnung auf die Besucher in Bernburg warten.

Karin Burgold, Silvia Ristow, Kerstin Schannor und Holger Dittrich schauen sich im Goethezimmer des Bernburger Kurhauses um. Für die Wiedereröffnung finden Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten statt.

Bernburg/MZ. - Ein gutes Jahr ist vergangen, seit im Sommer 2024 Restaurierung und Umbau des Bernburger Kurhauses begannen. „Im Sommer 2026 wollen wir fertig sein und gehen nach dem Einräumen des Mobiliars von einer Wiedereröffnung Ende 2026 aus“, sagt Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke). Es ist sozusagen Halbzeit auf der Großbaustelle – Zeit für eine Zwischenbilanz.