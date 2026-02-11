Das Vorhaben rückt näher. Zuvor muss aber noch etwas geklärt werden.

Baustart noch in diesem Jahr: Soweit sind Planungen für den Radweg zwischen Alsleben und Belleben

Bellebens Ortsbürgermeister Cristian Müller – hier in einer früheren Aufnahme – fährt ein Stück mit dem Fahrrad auf dem Feldweg.

Alsleben/Belleben/MZ. - Wer mit dem Fahrrad von Belleben nach Alsleben (und umgekehrt) fahren möchte, muss entweder ein unwegsames Gelände in Kauf nehmen oder am besten gleich schieben. Denn für Fahrräder ist der Weg eigentlich nicht geeignet. Das aber soll sich in diesem Jahr endlich ändern. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses in Alsleben sind konkrete Pläne zum Bau eines Radweges vorgestellt worden.