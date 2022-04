Baumpflanzung in Nienburg: Wie Grundschüler eine neue Tradition begründen

Nienburg/MZ - Mit Wucht rammt Maxi Döltz den Spaten in die Erde. Schaufel für Schaufel dringt der Zehnjährige ins Erdreich vor. Dann ist es soweit: Das Loch ist tief genug. Mitschülerin Stella Schmidt setzt den jungen Obstbaum in die einige Handbreit tiefe Grube in der Wiese nahe der Grundschule Nienburg. Für die Viertklässler ist es das letzte Schuljahr an der Grundschule - mit dem Baum setzen sie nun ein Denkmal für eine bewegte Zeit, die hinter ihnen liegt.