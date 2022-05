Bäume kippen in der Region Bernburg im Minutentakt

Sturm„Ignaz“ hat die Retter der Feuerwehren in Atem gehalten. In Belleben drohte ein Dach abzuheben, eine Straße wurde gesperrt.

Bernburg/Könnern/MZ - Sturm „Ignatz“ hat am Donnerstag auch in der Region Bernburg gewütet. Immer wieder heulten die Sirenen im Stadtgebiet. Allein zum Mittag hatten die Retter der Feuerwehr Bernburg bereits acht Einsätze im Stadtgebiet und den Ortsteilen gezählt. „Immer wieder kippten Bäume um oder brachen große Äste ab“, sagte Bernburgs Stadtwehrleiter Tilo Timplan. Unter anderem davon betroffen auch das Seniorenheim Krumbholzblick in der Talstadt. Dort krachte ein Baum auf die Mauer des Grundstücks.