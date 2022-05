Baum stürzt auf Biergarten im „Paradies“ in Bernburg

Eine Tanne stürzte im Märchengarten "Paradies" in Bernburg in den Biergarten.

Bernburg/MZ - Das Sturmtief „Ylenia“ ist wie in weiten Teilen Deutschlands am Donnerstag auch über die Region Bernburg hinweggefegt und hat etliche Schäden hinterlassen. Besonders hart traf es dabei den Märchengarten „Paradies“. Dort stürzte eine mehr als 20 Meter hohe Tanne mitten auf die Pergola des Biergartens. Dabei wurde auch ein Zaun am dortigen Spielplatz stark beschädigt.